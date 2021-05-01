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«Рубин» — «Динамо»: Мешков удалил полузащитника казанцев Самошникова после вмешательства ВАР

15:15
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Полузащитник «Рубина» Илья Самошников получил красную карточку на 50-й минуте матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

Главный арбитр встречи Виталий Мешков удалил футболиста за подкат прямой ногой. Отметим, что судья изначально показал игроку желтую карточку, но изменил свое решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода. Видеоассистентом арбитра на матче работает Николай Волошин, ассистентом ВАР является Антон Аверьянов.

Самошников получил первую красную карточку в качестве футболиста «Рубина». Матч с «Динамо» стал для него 31-м в составе казанцев.

Рубин — Динамо

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