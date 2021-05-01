«Рубин» — «Динамо»: Мешков удалил полузащитника казанцев Самошникова после вмешательства ВАР
Полузащитник «Рубина» Илья Самошников получил красную карточку на 50-й минуте матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».
Главный арбитр встречи Виталий Мешков удалил футболиста за подкат прямой ногой. Отметим, что судья изначально показал игроку желтую карточку, но изменил свое решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода. Видеоассистентом арбитра на матче работает Николай Волошин, ассистентом ВАР является Антон Аверьянов.
Самошников получил первую красную карточку в качестве футболиста «Рубина». Матч с «Динамо» стал для него 31-м в составе казанцев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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