РПЛ опубликовала расписание пяти стартовых туров сезона 2022/23

Российская премьер-лига опубликовала на официальном сайте подробное расписание пяти стартовых туров сезона 2022/23.

Первый тур сезона-2022/23 РПЛ пройдет с 15 по 17 июля. Действующий чемпион России «Зенит» отправится в гости к «Химкам», «Спартак» — к «Ахмату». ЦСКА сыграет дома с «Уралом».

9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» пройдет матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак».

1-й тур

15 июля (пятница)

20:00 «Химки» — «Зенит»

16 июля (суббота)

15:00 ЦСКА — «Урал»

17:30 «Оренбург» — «Крылья Советов»

20:00 «Ахмат» — «Спартак»

17 июля (воскресенье)

15:00 «Торпедо» — «Сочи»

17:30 «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород»

20:00 «Краснодар» — «Факел»

20:00 «Динамо» — «Ростов»

2-й тур

22 июля (пятница)

20:00 «Зенит» — «Крылья Советов»

23 июля (суббота)

15:00 ЦСКА — «Сочи»

17:30 «Оренбург» — «Урал»

20:00 «Краснодар» — «Спартак»

24 июля (воскресенье)

15:00 «Химки» — «Пари Нижний Новгород»

17:30 «Динамо» — «Торпедо»

20:00 «Локомотив» — «Ростов»

20:00 «Ахмат» — «Факел»

3-й тур

29 июля (пятница)

18:00 «Урал» — «Краснодар»

30 июля (суббота)

15:00 «Факел» — «Динамо»

17:30 «Зенит» — «Локомотив»

20:00 «Сочи» — «Ахмат»

31 июля (воскресенье)

15:00 «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА

17:30 «Крылья Советов» — «Торпедо»

17:30 «Спартак» — «Оренбург»

20:00 «Ростов» — «Химки»

4-й тур

6 августа (суббота)

15:00 «Урал» — «Спартак»

17:30 ЦСКА — «Факел»

20:00 «Ахмат» — «Зенит»

20:00 «Краснодар» — «Локомотив»

7 августа (воскресенье)

15:00 «Торпедо» — «Химки»

17:30 «Крылья Советов» — «Динамо»

20:00 «Ростов» — «Оренбург»

20:00 «Сочи» — «Пари Нижний Новгород»

5-й тур

12 августа (пятница)

20:00 «Факел» — «Урал»

13 августа (суббота)

15:00 «Локомотив» — «Крылья Советов»

17:00 «Зенит» — ЦСКА

20:00 «Динамо» — «Краснодар»

14 августа (воскресенье)

15:00 «Химки» — «Ахмат»

17:30 «Пари Нижний Новгород» — «Ростов»

17:30 «Оренбург» — «Торпедо»

20:00 «Спартак» — «Сочи»