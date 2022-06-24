РПЛ опубликовала расписание пяти стартовых туров сезона 2022/23
Российская премьер-лига опубликовала на официальном сайте подробное расписание пяти стартовых туров сезона 2022/23.
Первый тур сезона-2022/23 РПЛ пройдет с 15 по 17 июля. Действующий чемпион России «Зенит» отправится в гости к «Химкам», «Спартак» — к «Ахмату». ЦСКА сыграет дома с «Уралом».
9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» пройдет матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак».
1-й тур
15 июля (пятница)
20:00 «Химки» — «Зенит»
16 июля (суббота)
15:00 ЦСКА — «Урал»
17:30 «Оренбург» — «Крылья Советов»
20:00 «Ахмат» — «Спартак»
17 июля (воскресенье)
15:00 «Торпедо» — «Сочи»
17:30 «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород»
20:00 «Краснодар» — «Факел»
20:00 «Динамо» — «Ростов»
2-й тур
22 июля (пятница)
20:00 «Зенит» — «Крылья Советов»
23 июля (суббота)
15:00 ЦСКА — «Сочи»
17:30 «Оренбург» — «Урал»
20:00 «Краснодар» — «Спартак»
24 июля (воскресенье)
15:00 «Химки» — «Пари Нижний Новгород»
17:30 «Динамо» — «Торпедо»
20:00 «Локомотив» — «Ростов»
20:00 «Ахмат» — «Факел»
3-й тур
29 июля (пятница)
18:00 «Урал» — «Краснодар»
30 июля (суббота)
15:00 «Факел» — «Динамо»
17:30 «Зенит» — «Локомотив»
20:00 «Сочи» — «Ахмат»
31 июля (воскресенье)
15:00 «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА
17:30 «Крылья Советов» — «Торпедо»
17:30 «Спартак» — «Оренбург»
20:00 «Ростов» — «Химки»
4-й тур
6 августа (суббота)
15:00 «Урал» — «Спартак»
17:30 ЦСКА — «Факел»
20:00 «Ахмат» — «Зенит»
20:00 «Краснодар» — «Локомотив»
7 августа (воскресенье)
15:00 «Торпедо» — «Химки»
17:30 «Крылья Советов» — «Динамо»
20:00 «Ростов» — «Оренбург»
20:00 «Сочи» — «Пари Нижний Новгород»
5-й тур
12 августа (пятница)
20:00 «Факел» — «Урал»
13 августа (суббота)
15:00 «Локомотив» — «Крылья Советов»
17:00 «Зенит» — ЦСКА
20:00 «Динамо» — «Краснодар»
14 августа (воскресенье)
15:00 «Химки» — «Ахмат»
17:30 «Пари Нижний Новгород» — «Ростов»
17:30 «Оренбург» — «Торпедо»
20:00 «Спартак» — «Сочи»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -