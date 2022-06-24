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Сегодня, 15:02

РПЛ опубликовала расписание пяти стартовых туров сезона 2022/23

Читать «СЭ» в
«ВТБ-Арена».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская премьер-лига опубликовала на официальном сайте подробное расписание пяти стартовых туров сезона 2022/23.

Первый тур сезона-2022/23 РПЛ пройдет с 15 по 17 июля. Действующий чемпион России «Зенит» отправится в гости к «Химкам», «Спартак» — к «Ахмату». ЦСКА сыграет дома с «Уралом».

9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» пройдет матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак».

1-й тур

15 июля (пятница)

20:00 «Химки» — «Зенит»

16 июля (суббота)

15:00 ЦСКА — «Урал»
17:30 «Оренбург» — «Крылья Советов»
20:00 «Ахмат» — «Спартак»

17 июля (воскресенье)

15:00 «Торпедо» — «Сочи»
17:30 «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород»
20:00 «Краснодар» — «Факел»
20:00 «Динамо» — «Ростов»

2-й тур

22 июля (пятница)

20:00 «Зенит» — «Крылья Советов»

23 июля (суббота)

15:00 ЦСКА — «Сочи»
17:30 «Оренбург» — «Урал»
20:00 «Краснодар» — «Спартак»

24 июля (воскресенье)

15:00 «Химки» — «Пари Нижний Новгород»
17:30 «Динамо» — «Торпедо»
20:00 «Локомотив» — «Ростов»
20:00 «Ахмат» — «Факел»

3-й тур

29 июля (пятница)

18:00 «Урал» — «Краснодар»

30 июля (суббота)

15:00 «Факел» — «Динамо»
17:30 «Зенит» — «Локомотив»
20:00 «Сочи» — «Ахмат»

31 июля (воскресенье)

15:00 «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА
17:30 «Крылья Советов» — «Торпедо»
17:30 «Спартак» — «Оренбург»
20:00 «Ростов» — «Химки»

4-й тур

6 августа (суббота)

15:00 «Урал» — «Спартак»
17:30 ЦСКА — «Факел»
20:00 «Ахмат» — «Зенит»
20:00 «Краснодар» — «Локомотив»

7 августа (воскресенье)

15:00 «Торпедо» — «Химки»
17:30 «Крылья Советов» — «Динамо»
20:00 «Ростов» — «Оренбург»
20:00 «Сочи» — «Пари Нижний Новгород»

5-й тур

12 августа (пятница)

20:00 «Факел» — «Урал»

13 августа (суббота)

15:00 «Локомотив» — «Крылья Советов»
17:00 «Зенит» — ЦСКА
20:00 «Динамо» — «Краснодар»

14 августа (воскресенье)

15:00 «Химки» — «Ахмат»
17:30 «Пари Нижний Новгород» — «Ростов»
17:30 «Оренбург» — «Торпедо»
20:00 «Спартак» — «Сочи»

Источник: https://premierliga.ru/news/rfpl/news_28245.html
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Краснодар – Факел
 - : -
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 - : -
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