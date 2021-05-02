Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ростов» — «Тамбов»: Хасимото удвоил преимущество хозяев

18:06
Теги:

«Ростов» забил второй безответный гол в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». На 78-й минуте гол забил Кенто Хасимото, сделав счет 2:0.

Ростов — Тамбов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Ювентус» поздравил «Интер» с победой в чемпионате Италии
Россия заняла второе место в группе, но с Канадой до финала точно не сыграет. Расклады на плей-офф ЮЧМ
«Стрельцов» и жизнь Стрельцова: что не так с фильмом
Юниорский ЧМ-2021 по хоккею: результаты матчей 2 мая, Россия разгромила Чехию

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры