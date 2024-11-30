«Ростов» — «Пари НН»: команда Карпина забила два гола за 5 минут

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«Ростов» громит «Пари НН» в домашнем матче 17-го тура РПЛ — 3:0.

На 60-й минуте второй гол хозяев забил Родриго Саравия, спустя пять минут Максим Осипенко сделал счет крупным, оформив дубль.