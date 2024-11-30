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Сегодня, 20:20

Федорищев: «Чистый спорт — это возможность перейти на адекватный моменту уровень понимания, кто мы»

Алина Савинова
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о планах по созданию общественного движения «Чистый спорт».

«Чистый спорт — это возможность нам всем перейти на адекватный моменту уровень понимания, где мы находимся, кто мы. Мы — великая Страна, в которой живут добрые и сильные люди. Каждый день нужно становиться сильнее, интереснее, здоровее. Здоровье не купишь, и чтобы быть сильным, нужно заниматься, работать над собой. Для этого нужен Чистый спорт. Коррупция, допинг, протекционизм «особенных» по положению в ущерб талантливым, упорным. Опухоль вырезают, гангрену с пораженным органом ампутируют. Организм сохранен, идет восстановление, потом — развитие. Это Чистый спорт», — написал Федорищев в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что несколько самарских спортсменов обратились к нему с просьбой зарегистрировать общественное движение «Чистый спорт». По словам главы региона, атлеты предложили разные версии логотипа объединения, итоговый вариант будет выбран на первом собрании.

Вячеслав Федорищев и&nbsp;Александр Алаев. Новый виток судейского скандала: Федорищев пошел в правоохранительные органы и «разочарован» клубами РПЛ

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

Источник: https://t.me/Fedorischev63/1497
Футбол
Вячеслав Федорищев
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«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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