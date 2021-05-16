Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ростов» - «Краснодар»: Мамаев был заменен из-за травмы

16 мая 2021, 14:37
Теги:

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев был заменен на 31-й минуте матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» из-за травмы.

На 9-й минуте встречи Мамаев попросил помощи врачей после столкновения с игроком «Краснодара», но продолжил игру. Позже игрок попросил замену и ушел с поля.

Ростов - Краснодар

 

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В ЦСКА опровергли информацию о работе Олича в сборной Хорватии
Совет директоров «Спартака» одобрил назначение Руя Витории на пост главного тренера команды
«Главная ошибка — не выбросил из лодки тех, кто греб в другую сторону». Интервью с экс-тренером «Ротора»
Сборная России выиграла мужскую эстафету 4х100 метров вольным стилем на чемпионате Европы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр