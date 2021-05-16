«Ростов» - «Краснодар»: Мамаев был заменен из-за травмы
16 мая 2021, 14:37
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев был заменен на 31-й минуте матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» из-за травмы.
На 9-й минуте встречи Мамаев попросил помощи врачей после столкновения с игроком «Краснодара», но продолжил игру. Позже игрок попросил замену и ушел с поля.
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