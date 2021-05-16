«Ростов» - «Краснодар»: Мамаев был заменен из-за травмы

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев был заменен на 31-й минуте матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» из-за травмы.

На 9-й минуте встречи Мамаев попросил помощи врачей после столкновения с игроком «Краснодара», но продолжил игру. Позже игрок попросил замену и ушел с поля.