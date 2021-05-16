«Ахмат» — «Спартак»: Ильин оформил дубль
Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин забил второй гол в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Он оформил дубль на 31-й минуте — 2:0.
Ильин откликнулся на навес с фланга. Он выиграл борьбу у Ильи Кутепова и отправил мяч в ворота Александра Максименко с близкого расстояния.
«Спартак» ведет борьбу за второе место в РПЛ. Московскому клубу достаточно ничьей, чтобы гарантировать себе вторую строчку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю