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«Ростов» анонсировал «важное событие в жизни клуба»

19:20
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В Twitter «Ростова» появилась запись, которая стала анонсом пока неизвестного события в жизни клуба.

«Завтра утром произойдет важное событие в жизни клуба...

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2 мая «Ростов» проведет матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова». Встреча начнется в 16.30 (мск).

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры