«Ростов» — «Акрон»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ростов» и «Акрон» сыграют в 10-м туре чемпионата России в пятницу, 9 октября. Игра состоится на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Следить за ключевыми событиями встречи «Ростов» — «Акрон» можно в нашем матч-центре.

После 9 туров РПЛ «Ростов» имеет в активе восемь очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Акрон» с 8 очками располагается на 13-й строчке.

Чемпионат России по футболу сезона-2026/2027 пройдет с 24 июля по 29 мая.

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