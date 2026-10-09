Некрасов не считает аренду Гарсии в «Панатинаикос» провалом «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» оценил решение отдать нападающего Ливая Гарсию в аренду греческому «Панатинаикосу».

— Покупка Ливая Гарсии за 18,7 миллиона евро, а через полтора года его аренда «Панатинаикосу» — это не оглушительный провал?

— Покупали до меня, так что тут без комментариев. Что же касается аренды, то я был вовлечен в процесс и считаю, что это выигрышная ситуация и для игрока, и для клуба. Ливай приходил при одном тренерском штабе, ушел в аренду при другом. А дальше спортивный блок будет наблюдать за развитием ситуации.

— Есть ли предел, который «Спартак» сейчас готов заплатить за футболиста?

— У нас есть годовой бюджет и понимание, с какой суммой мы подходим к очередному трансферному окну. Если разовые сделки выбиваются за утвержденные бюджетные рамки, существует механизм, по которому мы готовы их рассматривать. Сказать, что ограничений нет, было бы абсолютно неправильно.

Точные цифры назвать не могу, но есть существенные ограничения, связанные с отсутствием еврокубков, очень скромными поступлениями от телевизионных прав, ограниченной платежеспособностью населения в плане приобретения билетов, абонементов, покупки мерча. Конкурировать с ведущими европейскими клубами мы, естественно, не можем. Рассматриваем каждую конкретную ситуацию в отдельности, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

«Спартак» приобрел Гарсию у греческого АЕКа в феврале 2025 года. По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 18,7 миллиона евро. На тот момент это был трансферный рекорд красно-белых. Позднее его превзошло приобретение Жедсона Фернандеша у «Бешикташа».

За московский клуб форвард сборной Тринидада и Тобаго провел 48 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. В сезоне-2025/26 Гарсия выиграл со «Спартаком» Кубок России.

5 августа 2026 года красно-белые объявили о переходе 28-летнего нападающего в «Панатинаикос» на правах аренды до конца сезона-2026/27. Соглашение предусматривает право выкупа. По данным греческого издания Sport24, аренда оценивалась в 1,25 миллиона евро, а опция выкупа — в 12 миллионов. Официально финансовые условия клубами не раскрывались.