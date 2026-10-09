Некрасов заявил, что спортивный директор должен отвечать за провал приглашенного им тренера

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» рассказал об ответственности спортивного директора за результаты главного тренера, которого он рекомендовал клубу.

— А по-вашему, спортивный директор, предлагая главного тренера, должен ставить свою работу в зависимость от результата, которого этот тренер достигнет? Если не получится — они должны уходить вместе?

— Смотря как «не получится». Вот, условно, поражение «Спартака» по пенальти в матче за Суперкубок в Нижнем Новгороде — это не получится?

— Конечно, речь не об этом. А о провале на длинной дистанции в целом — по результату, по игре.

— Спортивный директор — один из трех самых важных людей в клубе. Когда он приводит тренера, то полностью отвечает за это. Поэтому ответ — да. Другое дело, что здесь он привел не ноунейма, а фигуру, достаточно известную в европейском футболе, к тому же уже работавшую в «Спартаке», пусть и менее полугода.

— Вы наблюдали какие-либо расхождения между Карседо и Кахигао?

— Мы с Франом все матчи смотрим вместе. И я видел реакцию Кахигао на те или иные решения Карседо. И понимаю, что «заветы Ильича», то есть Франа, — это хорошо, но у Хуана Карлоса есть свое четкое понимание, что ему делать, он человек независимый, с твердым стержнем.

У него есть свое мнение по всем вопросам, касающимся подготовки команды, матч-менеджмента, того, что говорить и не говорить в предматчевых и послематчевых интервью. И от этого мнения он отступаться не будет, невзирая ни на что, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

Кахигао занимает пост спортивного директора «Спартака» с января 2025 года. До этого испанец более 20 лет работал в системе лондонского «Арсенала», а также занимал руководящие должности в Федерации футбола Чили и турецком «Галатасарае».

Именно при Кахигао московский клуб сменил Деяна Станковича на Хуана Карлоса Карседо. Серб покинул команду 11 ноября 2025 года. После его отставки обязанности главного тренера до зимней паузы исполнял Вадим Романов.

Карседо был назначен 5 января 2026 года. В мае испанец выиграл со «Спартаком» Кубок России. Ранее Кахигао и Карседо пересекались в лондонском «Арсенале», где будущий главный тренер красно-белых входил в штаб Унаи Эмери.