Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Некрасов заявил, что спортивный директор должен отвечать за провал приглашенного им тренера

Некрасов заявил, что спортивный директор должен отвечать за провал приглашенного им тренера

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Некрасов.
Фото ФК «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» рассказал об ответственности спортивного директора за результаты главного тренера, которого он рекомендовал клубу.

— А по-вашему, спортивный директор, предлагая главного тренера, должен ставить свою работу в зависимость от результата, которого этот тренер достигнет? Если не получится — они должны уходить вместе?

— Смотря как «не получится». Вот, условно, поражение «Спартака» по пенальти в матче за Суперкубок в Нижнем Новгороде — это не получится?

— Конечно, речь не об этом. А о провале на длинной дистанции в целом — по результату, по игре.

— Спортивный директор — один из трех самых важных людей в клубе. Когда он приводит тренера, то полностью отвечает за это. Поэтому ответ — да. Другое дело, что здесь он привел не ноунейма, а фигуру, достаточно известную в европейском футболе, к тому же уже работавшую в «Спартаке», пусть и менее полугода.

— Вы наблюдали какие-либо расхождения между Карседо и Кахигао?

— Мы с Франом все матчи смотрим вместе. И я видел реакцию Кахигао на те или иные решения Карседо. И понимаю, что «заветы Ильича», то есть Франа, — это хорошо, но у Хуана Карлоса есть свое четкое понимание, что ему делать, он человек независимый, с твердым стержнем.

У него есть свое мнение по всем вопросам, касающимся подготовки команды, матч-менеджмента, того, что говорить и не говорить в предматчевых и послематчевых интервью. И от этого мнения он отступаться не будет, невзирая ни на что, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

Игроки &laquo;Спартака&raquo; и&nbsp;Сергей Некрасов.«Виртуальным орденам за Барко предпочли бы золотые медали». Большое интервью Сергея Некрасова Игорю Рабинеру

Кахигао занимает пост спортивного директора «Спартака» с января 2025 года. До этого испанец более 20 лет работал в системе лондонского «Арсенала», а также занимал руководящие должности в Федерации футбола Чили и турецком «Галатасарае».

Именно при Кахигао московский клуб сменил Деяна Станковича на Хуана Карлоса Карседо. Серб покинул команду 11 ноября 2025 года. После его отставки обязанности главного тренера до зимней паузы исполнял Вадим Романов.

Карседо был назначен 5 января 2026 года. В мае испанец выиграл со «Спартаком» Кубок России. Ранее Кахигао и Карседо пересекались в лондонском «Арсенале», где будущий главный тренер красно-белых входил в штаб Унаи Эмери.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Деян Станкович
Хуан Карлос Карседо
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
Франсис Кахигао
Читайте также
«Это нечто особенное». Овечкин открыл последний сезон в Вашингтоне победой над Кросби и Малкиным
Кисляка опять ждут в Турции, а Карпин снова нагрузил лидеров армейцев. Что происходит в ЦСКА
Поляки требуют от FIS отозвать нейтральный статус у призера Олимпиады из России. Буря вокруг Евгения Климова
Популярное видео
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Крылья» — «Спартак» и все матчи
«Ростов» — «Акрон»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию
Некрасов рассказал, как хоккеист «Торонто» Марченко признался ему, что болеет за «Спартак»
Проклятье «Спартака», перепутье «Локо», величие Игдисамова и важнейший матч осени: интриги 10-го тура РПЛ
РПЛ, расписание и результаты 10-го тура: «Крылья Советов» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
«Краснодар» — «Зенит»: отличная оборона против лучшей атаки. Ждем главный матч рестарта РПЛ
Соскучились по РПЛ? Как топ-клубы подходят к рестарту сезона
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ростов» — «Акрон»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

Некрасов объяснил, благодаря чему Максименко преодолел спад в «Спартаке»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости