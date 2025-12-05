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Романцев об уходе Карпина из «Динамо»: «Решение стало неожиданным»

Александр Львов
Обозреватель

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал решение Валерия Карпина покинуть пост наставника «Динамо».

— Уверен, когда «Динамо» вело переговоры с Карпиным, вопрос совмещения обсуждался и был решен, как говорят в народе, «еще на берегу». Замечу, что тема эта стала возникать после невыразительного старта команды. Ведь от прихода нового тренеры ждали только борьбу за чемпионство. И хотя было ясно, что для ее игровой перестройки, знакомства с игроками требуется время, о проблеме совмещения говорилось и писалось все больше и острее. В этом плане в «Ростове», где все было выстроено, налажено и не ставилось максимальных задач, Карпин не чувствовал такого давления, как на новом месте. Плюс в «Динамо» хватало и текущих сложностей: команду захлестнула эпидемия травм, тяжело набирал форму забивной Тюкавин, трудно шла притирка в линиях.

Да, решения об уходе стало неожиданным. Но не исключаю, что оно во многом связано со сборной. Сейчас все чаще стали говорить о ее возможном возвращении в международный календарь. Значит, работа с главной командой страны требует еще больших усилий и внимания. Карпин сделал выбор. А разговорам, что он отступил, не выдержав давления болельщиков и прессы, я не верю — не в его характере! Успехов тебе, Валера!

17 ноября Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на посту главного тренера сборной России. Исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев.

Деян Станкович и&nbsp;Олег Романцев.«Очень неприятно слышать злобные обвинения, брошенные в спину Станковичу». Романцев — о «Спартаке», Карпине и сборной

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Валерий Карпин
Олег Романцев
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РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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