Романцев назвал позиции, которые необходимо укрепить «Спартаку»
13:51
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал позиции, которые необходимо укрепить красно-белым.
— На мой взгляд, на сегодня у «Спартака» очень приличная линия атаки, — сказал Романцев «СЭ». — В остальных звеньях есть позиции, которые требуют усиления. Полузащите не хватает хавбека, способного вести игру, а обороне нужно усиление на флангах. И было бы неплохо купить на эти места хотя бы по одному качественному исполнителю.
Ответы тренера на вопросы читателей «СЭ» читайте в рубрике «Спросите у Романцева».
(Александр Львов)
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