Семин отреагировал на переход Мухина в ЦСКА

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на переход полузащитника Максима Мухина в ЦСКА.

«Перешел и перешел. Кто знает, что с ним дальше будет?», — сказал Семин «СЭ»

28 мая «Локомотив» объявил об уходе 19-летнего хавбека в ЦСКА. Мухин только в прошедшем сезоне дебютировал в РПЛ и провел 10 матчей.

Срок соглашения 19-летнего футболиста с армейцами рассчитан до лета 2026 года. На данный момент Мухин находится в Австрии на сборах национальной команды, которая готовится к Евро-2020