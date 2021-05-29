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Семин отреагировал на переход Мухина в ЦСКА

13:47
Максим Мухин (справа). Фото ФК "Локомотив"
Максим Мухин (справа). Фото ФК &quot;Локомотив&quot;
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на переход полузащитника Максима Мухина в ЦСКА.

«Перешел и перешел. Кто знает, что с ним дальше будет?», — сказал Семин «СЭ»

28 мая «Локомотив» объявил об уходе 19-летнего хавбека в ЦСКА. Мухин только в прошедшем сезоне дебютировал в РПЛ и провел 10 матчей.

Срок соглашения 19-летнего футболиста с армейцами рассчитан до лета 2026 года. На данный момент Мухин находится в Австрии на сборах национальной команды, которая готовится к Евро-2020

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