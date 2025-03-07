Балахнин ожидает сюрпризов от «Пари НН» в матче против «Краснодара»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Пари НН».

«Однозначно «Краснодар» почувствует отсутствие Сперцяна, он стал настоящим лидером команды и тем игроком, который ведет игру, обостряет. Его отсутствие явно скажется на «Краснодаре». Все-таки, Новгород с приходом Гончаренко стал более выстроено играть, организованно. Этот тренер знает «Краснодар» и он очень хорошо готовится к играм, думаю, можно ждать каких-то сюрпризов», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Матч между «Краснодаром» и «Пари НН» пройдет 7 марта в Нжнем Новогороде. Игра начнется в 18.00 по московскому времени.