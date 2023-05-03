Родионов оценил перспективы сына Аршавина в Академии «Спартака»

Президент спартаковской Академии Сергей Родионов в интервью «СЭ» высказался о перспективах сына Арсения Аршавина, который занимается в футбольной школе красно-белых.

— Неплохо, занимается футболом, получает образование, — сказал Родионов. — Все покажет время. Он ученик Академии, который только начинает познавать азы футбола.

Сын Андрея Аршавина играет за команду 2012 года рождения Академии «Спартака».