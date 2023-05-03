Родионов оценил перспективы сына Аршавина в Академии «Спартака»
Президент спартаковской Академии Сергей Родионов в интервью «СЭ» высказался о перспективах сына Арсения Аршавина, который занимается в футбольной школе красно-белых.
— Неплохо, занимается футболом, получает образование, — сказал Родионов. — Все покажет время. Он ученик Академии, который только начинает познавать азы футбола.
Сын Андрея Аршавина играет за команду 2012 года рождения Академии «Спартака».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
Результаты / календарь
1 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
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