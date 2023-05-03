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Сегодня, 10:09

Кабмин упрощает получение карты болельщика для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров

Виталий Косик
Корреспондент
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Фото Global Look Press

Правительство упростило оформление карты болельщика для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп, а также пенсионеров, сообщает пресс-служба кабинета министров.

С 26 мая 2023 года, идентификация детей до 14 лет будет проходить удаленно — если данные о них представлены в подтвержденной учетной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически.

На данный момент, чтобы оформить карту болельщика для детей до 14 лет, родитель ребенка должен посетить МФЦ для идентификации.

Инвалиды и дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить карты болельщика в рамках подачи клубами РПЛ заявок. На данный момент по такому же принципу получение карт и проход на стадион обеспечивается для футболистов, тренеров и технического персонала клубов.

Постановление также рекомендует регионам на каждом стадионе РПЛ организовать отдельные окна, в которых пенсионеры и инвалиды могут получить карту без очереди.

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.

На данный момент Fan ID уже оформили более 375 тысяч граждан России.

Сама карта болельщика необходима для посещения матчей РПЛ и должна оформляться заранее, до матча, в том числе на детей до 14 лет.

Источник: https://government.ru/docs/48399/
Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
7
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Зенит – Спартак
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7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Александр Соболев

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Зенит

 8
И К Ж
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Гленн Бейл

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