«Родина» — «Пари НН»: гости удвоили преимущество в матче

«Пари НН» удвоил преимущество в первом стыковом матче с «Родиной» за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24 — 2:0.

Гол на 57-й минуте забил Владислав Яковлев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.