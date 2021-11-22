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«Спартак» поздравил Ашота Хачатурянца с избранием на пост президента РПЛ

14:50
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«Спартак» поздравил Ашота Хачатурянца с избранием на пост президента РПЛ.

«Сегодня на общем собрании Российской премьер-лиги состоялись выборы президента лиги.

Участники единогласно проголосовали за Ашота Хачатурянца, который в последнее время исполнял обязанности президента РПЛ, а до этого занимал должность председателя судейского комитета Российского футбольного союза.

Поздравляем Ашота Рафаиловича и желаем ему успешной работы на благо российского футбола!" — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Хачатурянц избран новым президентом РПЛ сроком на пять лет. Он сменил на этом посту Сергея Прядкина, который руководил лигой с 2007 по 2021 год.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-11-22-pozdravlyayem_ashota_khachaturyantsa_s_izbraniyem_na_post_prezidenta_rpl/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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