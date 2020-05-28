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РФС: Клубы сами решат, как распределить 10 процентов билетов на матчи со зрителями

17:48
Болельщики «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По информации «СЭ», руководство РФС считает, что разрешение от Роспотребнадзора на проведение матчей чемпионата России по футболу с участием зрителей должно самостоятельно трактоваться клубами РПЛ.

Десятипроцентная квота на домашние матчи — принципиальное решение органов государственной власти, но то, как именно будут распределяться билеты — прерогатива клубов. (Дмитрий Зеленов)

Ранее появилась информация, что Роспотребнадзор согласовал c РПЛ возможность проведения матчей со зрителями — трибуны могут быть заполнены максимум на 10 процентов от вместимости стадиона.

Турнир в Тинькофф Российской премьер-лиге из-за пандемии коронавируса прерван с 17 марта, его планируется возобновить в выходные с воскресеньем, 21 июня. Оставшиеся 8 туров должны быть сыграны за месяц, последний игровой день — 22 июля.

Также после 21 июня планируется доиграть Кубок. Финал этого турнира назначен на 25 июля.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




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