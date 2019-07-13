Результативный матч в Екатеринбурге. "Урал" победил "Уфу"

"Урал" в домашнем матче 1-го тура чемпионата обыграл "Уфу" (3:2).
В составе хозяев голы на счету Эрика Бикфалви (2) и Юрия Бавина, у гостей отличились Андрей Козлов и Даниил Фомин.
Чемпионат России
Премьер-лига
1-й тур
"Урал" (Екатеринбург) – "Уфа" – 3:2 (1:0)
Голы: Бикфалви, 14 (1:0). Бикфалви, 49 (2:0). Козлов, 76 (2:1). Бавин, 81 (3:1). Фомин, 86 - с пенальти (3:2).
"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Р.Емельянов, Меркулов, Егорычев (Фидлер, 90), Бумаль, Аугустыняк, Бикфалви, Эль-Кабир (Бавин, 80), Панюков (Ильин, 69).
"Уфа": Чернов, Сухов, Йокич, Табидзе, Аликин, Алиев (Гиоргобиани, 80), Сысуев (Д.С.Емельянов, 66), Фомин, Карп (Тилль, 72), Игбун, Козлов.
Предупреждение: Сысуев, 58.
Судьи: Карасев. Аверьянов (оба - Москва), Демешко (Химки).
13 июля. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''.
⚽ Эрик Бикфалви открывает счёт своим голам в новом сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 13 июля 2019 г.
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⚽ В самом начале второго тайма Эрик Бикфалви удваивает преимущество хозяев.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 13 июля 2019 г.
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⚽ Дебютный гол Андрея Козлова за новую команду.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 13 июля 2019 г.
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⚽ Юрий Бавин забивает сразу после выхода на замену.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 13 июля 2019 г.
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⚽ Даниил Фомин устанавливает окончательный счёт встречи. #МАТЧПРЕМЬЕР #УралУфаhttps://t.co/3HD35zN7Gq— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 13 июля 2019 г.
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