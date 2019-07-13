18:24 | Футбол — РПЛ

Результативный матч в Екатеринбурге. "Урал" победил "Уфу"

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"Урал" в домашнем матче 1-го тура чемпионата обыграл "Уфу" (3:2). 

 
13 июля. Екатеринбург. &quot;Урал&quot; &ndash; &quot;Уфа&quot; &ndash; 3:2. Хозяева начали чемпионат с победы.Бикфалви оформил первый дубль сезона, Бавин принес "Уралу" победу

В составе хозяев голы на счету Эрика Бикфалви (2) и Юрия Бавина, у гостей отличились Андрей Козлов и Даниил Фомин.

Чемпионат России

Премьер-лига

1-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Уфа" – 3:2 (1:0)

Голы: Бикфалви, 14 (1:0). Бикфалви, 49 (2:0). Козлов, 76 (2:1). Бавин, 81 (3:1). Фомин, 86 - с пенальти (3:2).

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Р.Емельянов, Меркулов, Егорычев (Фидлер, 90), Бумаль, Аугустыняк, Бикфалви, Эль-Кабир (Бавин, 80), Панюков (Ильин, 69).

"Уфа": Чернов, Сухов, Йокич, Табидзе, Аликин, Алиев (Гиоргобиани, 80), Сысуев (Д.С.Емельянов, 66), Фомин, Карп (Тилль, 72), Игбун, Козлов.

Предупреждение: Сысуев, 58.

Судьи: Карасев. Аверьянов (оба - Москва), Демешко (Химки).

13 июля. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''.

 

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Урал - Уфа

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/​

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