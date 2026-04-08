Акинфеев: «Страх смерти все-таки у человека есть»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о страхах и рассказал, как чудом увернулся от гандбольных ворот.

«Страх, наверное, такая штука, которая необъяснима. Ты можешь ничего не бояться, а можешь бояться. Наверное, есть такие моменты... Почему-то, я не знаю, и в детстве себя ловил на мысли — наверное, страх смерти все-таки у человека есть. Понятно, что не надо о ней думать, когда ты молод и все остальное. Но по нынешней жизни, наверное, все-таки да», — цитирует 40-летнего вратаря клубная пресс-служба.

В связи с этим футболист рассказал о случае, когда гандбольные ворота, которые несли другие люди, упали на него. Он не видел, что их тащат, и стоял рядом. Перекладина летела прямо на него, но он каким-то чудом поднял взгляд и увернулся — ворота лишь скользнули по голове. В противном случае его могло бы не быть в живых.

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