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Сегодня, 13:00

Рассказов — о возможном вызове в сборную: «Соврал бы, сказав, что не мечтаю»

Отдел футбола «СЭ»
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Николай Рассказов.
Фото ФК «Крылья Советов»

Футболист самарских «Крыльев Советов» Николай Рассказов в интервью «СЭ» признался, что мечтает о вызове в национальную сборную России.

— Я бы соврал, сказав, что не мечтаю об этом. Как и любой человек, который с детства все время посвящал футболу, мечтаю играть на самом высоком уровне и в клубе, и в сборной. Помню, мальчишкой плакал, болея за нашу команду в 2008 году на чемпионате Европы. Это особое чувство и большая часть. Но тут все просто: хороших футболистов ни один тренер не станет игнорировать. Если игрок нужен, его вызовут. Так что мое дело — работать и доказывать, что я такого вызова достоин. А сидеть и ждать звонка — не мое, — сказал Рассказов.

Рассказов с 2014 года выступал за юношеские сборные России различных возрастов и молодежную сборную страны. В первую команду футболист пока не вызывался ни разу.

Николай Рассказов. «Когда все вокруг против, меня это мобилизует. Просто так не сдаюсь». Интервью Николая Рассказова
Николай Рассказов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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