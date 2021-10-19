Рангник: «Не я принял решение об отставке Марко Николича»

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник рассказал, советовались ли с ним по поводу отставки экс-тренера Марко Николича.

— У вас спрашивали мнение перед отставкой Николича?

— Не я принял решение об отставке Николича. Для меня важно, чтобы клуб и команда развивались. Будь это новый тренер или старый, важно, чтобы развитие продолжалось. Меня проинформировал Плутник об отставке Николича. Мы обменивались мнениями, но решение менять тренера приняло руководство. Я не имею никакого отношения к этому.

— Согласовывалось ли с вами его продление весной?

— Нет смысла меня спрашивать об этом. Я тогда еще не был в команде. Контракт с Николичем был подписан раньше, чем я пришел.

— Знали ли вы, что Николич будет уволен?

— Нет. Только после того, как Плутник сказал мне об этом.

Также функционер высказался о развитии игроков «Локомотива» и академии клуба.

«Каким будет это развитие — будет принято на следующей неделе. Важен прогресс команды в тактическом и игровом плане. Когда мы видим, что команда недобирает очков, это очень обидно. Развитие игроков напрямую связано с развитием команды. Приобретать таланты, помогать им развиваться — это наш приоритет. За последнее время я посмотрел много игроков в «Казанке». Это топовая академия! Я надеюсь, что мы сможем наладить серийный выпуск своих молодых игроков, которые смогут заиграть в Европе.

В России живут 140 миллионов человек. Это больше, чем в Германии или Англии. Наша задача — найти игрока, дать ему инфраструктуру и помочь ему развиться. Нам важно, чтобы на всех позициях работали топовые специалисты. Наш клуб представляет собой команду, которая соответствует всем современным стандартам.

У Миранчука не могли выявить проблему месяц! Сейчас он вернется только в декабре, поэтому мы и провели изменения. Мы должны сделать так, чтобы подобные неприятные события больше не происходили".

42-летний серб возглавлял «Локомотив» с мая 2020 года по октябрь 2021 года. С железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21 и выиграл Кубок России.