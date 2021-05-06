Айртон и Кутепов тренируются по индивидуальной программе

Футболисты московского «Спартака» Лукас Айртон и Илья Кутепов по-прежнему занимаются по индивидуальной программе.

Бразилец получил повреждение в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (1:0), а Кутепов — в игре 28-го тура с «Арсеналом» (2:1). Об этом «СЭ» сообщил глава департамента по связям с общественностью клуба Антон Фетисов.

Участие обоих игроков в матче 29-го тура с «Химками» под вопросом (10 мая).

После 28 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 53 очка. Ранее чемпионом России досрочно стал «Зенит».

(Артем Калинин)