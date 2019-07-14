23:56 14 июля | Футбол — РПЛ

Рахимов - о победе "Ахмата" над "Краснодаром"

0
Обсудить

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после победы над "Краснодаром" в матче 1-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что его команда играла не очень хорошо в концовке первого тайма. 

- В концовке первого тайма мы стали ошибаться и вернули "Краснодару" игру, хотя до этого уверенно контратаковали, - сказал Рахимов в эфире канала "Матч Премьер". - И с пенальти могли забить, затем повели в счете. Но в конце первого тайма у них были неплохие ситуации.

Во втором тайме мы понимали, что будут возникать свободные зоны. Но мы плохо использовали свои контратаки. С "Краснодаром" надо плотно играть в обороне - у них отработаны передачи в стеночку. Хорошо, что все так закончилось. 

Ахмат - Краснодар

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

Кто выиграет чемпионат России по футболу-2019/2020?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. Старт нового чемпионата
Материалы других СМИ