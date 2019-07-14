Рахимов - о победе "Ахмата" над "Краснодаром"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после победы над "Краснодаром" в матче 1-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что его команда играла не очень хорошо в концовке первого тайма.

- В концовке первого тайма мы стали ошибаться и вернули "Краснодару" игру, хотя до этого уверенно контратаковали, - сказал Рахимов в эфире канала "Матч Премьер". - И с пенальти могли забить, затем повели в счете. Но в конце первого тайма у них были неплохие ситуации.

Во втором тайме мы понимали, что будут возникать свободные зоны. Но мы плохо использовали свои контратаки. С "Краснодаром" надо плотно играть в обороне - у них отработаны передачи в стеночку. Хорошо, что все так закончилось.

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