Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал результат матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2).

— После каждой игры можно говорить, что тренер сделал что-то не так, — сказал Рахимич в эфире «Матч ТВ». — Но есть футболисты, которые выходят на поле. Мне кажется, что им не хватило настроя и свежести. Не увидел искры в глазах.

Была короткая пауза, очень много игр, много перелетов. Но профессиональный футболист должен настраиваться на сто процентов на каждую встречу. Он должен отрабатывать каждый матч. Каждая игра важна, каждое очко. Нельзя искать оправдания.