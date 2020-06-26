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Прядкин прокомментировал итоги общего собрания РПЛ об изменениях в регламенте

17:23
Сергей Прядкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Прядкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал итоги общего собрания лиги за изменения в регламенте о возобновлении, дисциплинарном регламенте и регламенте чемпионата.

«На прошедшем совещании с руководителями клубов мы обсудили все организационные вопросы и выслушали их мнения. На основе предложений от клубов мы разработали изменения в различные регламенты и заочным голосованием Общего собрания их утвердили.

Эти правки нужны, чтобы сохранить целостность соревнования в тяжелых условиях пандемии. В ближайшее время Бюро Исполкома РФС должно рассмотреть наши правки", — приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

Чемпионат России возобновился 19 июня. Сегодня пройдут матчи 24-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Сочи», «Зенит» — «Крылья Советов».

Общее собрание РПЛ проголосовало за изменения в регламенте

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24995.html

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