Прядкин прокомментировал итоги общего собрания РПЛ об изменениях в регламенте

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал итоги общего собрания лиги за изменения в регламенте о возобновлении, дисциплинарном регламенте и регламенте чемпионата.

«На прошедшем совещании с руководителями клубов мы обсудили все организационные вопросы и выслушали их мнения. На основе предложений от клубов мы разработали изменения в различные регламенты и заочным голосованием Общего собрания их утвердили.

Эти правки нужны, чтобы сохранить целостность соревнования в тяжелых условиях пандемии. В ближайшее время Бюро Исполкома РФС должно рассмотреть наши правки", — приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

Чемпионат России возобновился 19 июня. Сегодня пройдут матчи 24-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Сочи», «Зенит» — «Крылья Советов».

Общее собрание РПЛ проголосовало за изменения в регламенте