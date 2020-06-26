Теперь команды не снимут с чемпионата за вторую неявку. Поправки к регламенту РПЛ

Пресс-служба Российской Премьер-лиги (РПЛ) сообщает, что 25 июня по видеосвязи прошло совещание руководства РПЛ и РФС с руководителями клубов и представителями медицинских штабов.

На совещании прошло заочное голосование за изменения в регламенте о возобновлении, дисциплинарном регламенте и регламенте чемпионата.

Представители клубов проголосовали за:

1. исключение пункта 3.2.3 из регламента о возобновлении, регулирующего минимальную численность заявки на матч (16 полевых и 2 вратаря), чтобы клубы могли проводить игры при меньшем количестве готовых игроков;

2. изменение пункта 2 статьи 86 Дисциплинарного регламента РФС таким образом, чтобы за повторную неявку на матч команду не исключали из соревнований;

3. дополнение пункта 6.1 регламента о проведении чемпионата, согласно которому внесение изменений в календарь согласовывается всеми участниками матчей и утверждается исполкомом РФС.

Итоговое решение о внесении поправок в регламент примет Бюро Исполкома РФС.

Чемпионат России возобновился 19 июня. 26 июня пройдут матчи 24-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Сочи», «Зенит» — «Крылья Советов».

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