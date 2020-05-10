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Протокол, разработанный РФС, уже передан в правительство

20:18
Стюарды на матче ЦСКА — «Уфа»: последний до паузы тур прошел в середине марта. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стюарды на матче ЦСКА — «Уфа»: последний до паузы тур прошел в середине марта. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», проект документа, по которому будет жить российский футбол в ближайшие месяцы, если удастся возобновить соревнования, уже передан в правительство страны.

Сегодня вечером генеральный секретарь РФС Александр Алаев в телепередаче «После футбола» заявил:

— Был подготовлен серьезный документ, называется «протокол COVID», взяли практику лучших лиг, в том числе немецких. Будем согласовывать с Роспотребнадзором и другими профильными объединениями. У нас сейчас задача вернуть не только премьер-лигу, а всю пирамиду футбола, включая детские лиги. Это самый важный документ. Нельзя думать только о сиюминутных задачах.

В Германской лиге, о которой сказал Алаев, этот документ занимает четыре десятка страниц. Он охватывает всю жизнедеятельность клубов — как до возобновления турниров, так и во время соревнований. Подобные протоколы разработаны футбольными чиновниками совместно с государственными органами в Корее, где стартовали матчи К-лиги, Австрии, Дании, Италии. Они, конечно, отличаются друг от друга, но в целом все эти документы фактически определяют новые законы существования клубов и команд, а также арбитров и инспекторов.

Как проводить тренировки, сколько человек допустят на стадион и в какую из его зон, когда и как проходить тесты на COVID-19, кто обязан носить маски, а кто — нет, нужно ли прерывать турнир, если один или несколько игроков заразятся вирусом. Все это и многое другое и составляет содержание протокола. (Александр Бобров)

В РФС рассчитывают, что футбол в России вернется в ближайшее время и РПЛ доиграет сезон

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