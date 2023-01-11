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Сегодня, 12:36

Промес не приехал на медосмотр «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Нападающий Квинси Промес не приехал на медосмотр «Спартака».

Ранее «СЭ» сообщал, что 31-летний футболист может пропустить первый сбор команды в ОАЭ по медицинским показателям.

В нынешнем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач. В конце декабря нидерландский игрок выиграл престижное голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного 2022 года.

С 11 по 12 января футболисты «Спартака» проходят в Москве углубленное медицинское обследование, а затем отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора. Третий сбор красно-белых пройдет в турецком Белеке.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
4
9
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
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Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

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