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«Проигрыш «Зенита» будет ударом под дых всем болельщикам». Боярский — о матче со «Спартаком»

12:40
Михаил Боярский. Фото Алексей Иванов
Михаил Боярский. Фото Алексей Иванов
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от сегодняшнего дерби двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках 10-го тура Тинькофф-Чемпионата России, объяснив важность матча в спортивной борьбе двух городов.

— Это самый главный матч, — сказал Боярский «СЭ». — Это престиж между городами, командами, болельщиками. Какое-то психологическое преимущество есть у «Зенита», хотя москвичи будут нагнетать атмосферу нервозности. Сегодня очень многое будет зависеть от Сергея Семака.

— Что для вас, как для болельщика, значат матчи со «Спартаком»?

— Такие матчи — борьба за престиж. Когда к нам в Санкт-Петербург приезжают иностранцы, туристы — все знают, что в этом городе играет «Зенит», чемпион страны. Это очень важно. И сегодня нам обязательно нужна победа. Она создаёт атмосферу города-героя. Если мы победим, победит «Зенит». Если проиграем, проиграют болельщики. Проигрыш «Зенита» — удар под дыхало всем болельщикам. (Константин Колмаков)

Следить за матчем «Спартак» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» в 19.00 (мск).

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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