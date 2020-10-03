«Пришло время отдать концы». Баннер «Спартака» на матче с «Зенитом»

Болельщики «Спартака» вывесили на трибуне «Открытие Арены» баннер по ходу первого тайма матча 10-го тура РПЛ против «Зенита».

«Пришло время отдать концы», — написано на полотне. Также, в середине баннера изображена черная метка в костлявой руке.

Перед началом встречи фанаты красно-белых вывесили большой баннер с гладиатором и подписью «В атаку!».