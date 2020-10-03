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«Пришло время отдать концы». Баннер «Спартака» на матче с «Зенитом»

19:47
3 октября. Москва. «Спартак» — «Зенит». Баннер красно-белых. Фото "СЭ" 3 октября. Москва. «Спартак» — «Зенит». Баннер красно-белых. Фото "СЭ"
3 октября. Москва. «Спартак» — «Зенит». Баннер красно-белых. Фото "СЭ"
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Болельщики «Спартака» вывесили на трибуне «Открытие Арены» баннер по ходу первого тайма матча 10-го тура РПЛ против «Зенита».

«Пришло время отдать концы», — написано на полотне. Также, в середине баннера изображена черная метка в костлявой руке.

Перед началом встречи фанаты красно-белых вывесили большой баннер с гладиатором и подписью «В атаку!».

3 октября. Москва. "Спартак" - "Зенит". Баннер красно-белых. Фото "СЭ"
3 октября. Москва. «Спартак» — «Зенит». Баннер красно-белых. Фото «СЭ»

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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