«Пришло время отдать концы». Баннер «Спартака» на матче с «Зенитом»
19:47
Болельщики «Спартака» вывесили на трибуне «Открытие Арены» баннер по ходу первого тайма матча 10-го тура РПЛ против «Зенита».
«Пришло время отдать концы», — написано на полотне. Также, в середине баннера изображена черная метка в костлявой руке.
Перед началом встречи фанаты красно-белых вывесили большой баннер с гладиатором и подписью «В атаку!».
3 октября. Москва. «Спартак» — «Зенит». Баннер красно-белых. Фото «СЭ»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи