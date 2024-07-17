Газзаев: «Прошлый сезон получился очень интересным. Надеюсь, этот будет не менее захватывающим»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

«Прошлый сезон получился очень интересным, и я надеюсь, что этот будет не менее захватывающим. Все команды укрепляются, поэтому жду серьезное противостояние, особенно в верхней части турнирной таблицы. Те клубы, которые ставят себе большие задачи и цели, могут составить конкуренцию «Зениту». В целом ожидаю очень интересный чемпионат», — сказал Газзаев «СЭ».

Чемпионат России стартует 20 июля. Матчи 1-го тура пройдут с 20 и 22 июля. Откроет новый сезон игра «Локомотив» — «Акрон».

Денис Сафронов