«Зенит» и «Интернасьональ» находятся на финальной стадии переговоров по форварду Юри Алберто

«Зенит» находится на финальной стадии переговоров по нападающему «Интернасьонала» Юри Алберто.

«Стороны максимально близки к полной договоренности. Договориться о сделке должны в ближайшие пару дней», — сообщил «Чемпионату» источник.

Во вторник бразильское издание UOL заявило, что «Зенит» готов приобрести Алберто за 14 миллионов евро без учета бонусов. Как пишет Goal.com, «Интернасьонал» хочет выручить от продажи форварда 25 миллионов евро.

Также сообщалось, что футболистом интересуются лондонский «Арсенал», «Милан» и «Барселона».

В минувшем чемпионате Бразилии Юри Алберто забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи в 33 матчах. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.