Евсеев оценил работу Карпина и Черевченко

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем Instagram рассказал про свое отношение к коллегам Валерию Карпину («Ростов») и Игорю Черевченко («Химки»).

Встреча 22-го тура РПЛ «Химки» — «Ростов» закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

«Посмотрю в этом туре все 8 матчей, — написал Евсеев в Instagram. -Погода этому способствует. Хочу сказать сейчас об игре, которая открыла тур.

С интересом слежу за работой Карпина и Черевченко. Оба наверху со своими командами, оба доказывают, что правильные тренерские идеи способны давать результат не разово, а вдолгую, какими бы не были обстоятельства.

Их связывает то, что оба умеют ставить современный футбол. Карпин, придя в «Ростов», играл 5-3-2, а потом поменял схему на 4-3-3, и видим, какой прогресс у команды. Она сейчас более атакующая, агрессивная.

Черевченко, возглавив Тулу после Кононова, не стал ломать схему, продолжал играть 4-3-3 и результат был неплохой. А на следующий год перешел на 3-4-3 и вывел «Арсенал» в Лигу Европы, а сейчас это дает результат и в «Химках».

Команда набрала чуть ли не больше всех очков после того, как он ее принял.

Два русских тренера разными путями идут к своим целям, результаты и место их команд показывают, насколько эффективно они работают".