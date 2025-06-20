Галактионов — о подписании Бакаева и Руденко: «Клуб держит свое направление»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал изменения в составе команды.

«Мы оперативно отреагировали на изменения в составе. Мы прекрасно понимали, что Тимур Сулейманов начнет сезон в новой команде, что Эдгар Севикян не будет продлен, и что ситуация по переходу Наира Тикнизяна находится в завершающей стадии. Наир неоднократно говорил, что хочет продолжить карьеру в Европе. В связи с этим нам нужны были игроки на позицию центрального нападающего и футболисты на фланг. Клуб свое направление держит и рассматривает игроков на российском рынке», — сказал специалист.

19 июня железнодорожники объявили о подписании контрактов с вингером Зелимханом Бакаевым и нападающим Александром Руденко.