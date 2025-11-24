Инфантино выразил соболезнования близким Никиты Симоняна

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна.

Бывший форвард «Спартака» ушел из жизни в возрасте 99 лет в воскресенье, 23 ноября.

«С прискорбием узнал о кончине Никиты Симоняна в возрасте 99 лет. Прославленный бывший капитан сборной Советского Союза, который вел за собой команду в ее первом матче на чемпионате мира и забил первый гол в финальной части турнира.

От лица всех сотрудников ФИФА и мирового футбольного сообщества выражаю искренние соболезнования его семье, друзьям и всем, кто знал его и работал с ним», — написал Инфантино в соцсети.

В качестве футболиста Симонян выступал за «Динамо» (Сухуми), московские «Крылья Советов» и «Спартак». Он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых (160 голов) и членом Клуба Григория Федотова (183 гола).

Со «Спартаком» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выиграл Кубок страны (1950, 1958). В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР в Мельбурне.

В роли главного тренера «Спартака» Симонян дважды выиграл чемпионат СССР (1962, 1969) и три раза Кубок СССР (1963, 1965, 1971). Также он возглавлял «Арарат», с которым стал чемпионом СССР и обладателем Кубка в 1973 году.