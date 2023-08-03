Представители Агбалаки подтвердили информацию об аренде игрока в «Сочи»

В агентстве GTM, представляющем интересны защитника сборной Нигерии U-20 Соломона Агбалаки, прокомментировали «СЭ» информацию об аренде футболиста клубом «Сочи».

«Могу подтвердить информацию о том, что Соломон станет игроком «Сочи» на правах аренды с правом выкупа. Переговоры завершены, контракт будет подписан до понедельника», — сообщили в агентстве футболиста.

Весной этого года Агбалака в составе сборной Нигерии занял третье место на юношеском Кубке африканских наций. На его счету 14 матчей за нигерийский МФМ, в которых он не отмечался результативными действиями.