Орешкин — о карьере Акинфеева: «Игорь и так проявил себя в Европе»

Председатель правления ПФК ЦСКА Максим Орешкин в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» высказался о карьере голкипера армейцев.

В разное время появлялась информация об интересе к Акинфееву от различных европейских клубов, включая «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Однако голкипер остался в России и всю карьеру провел в ЦСКА.

«Какой-то недосказанности точно нет, потому что Игорь более чем попробовал себя в Европе, — сказал Орешкин. — Он большое количество матчей за ЦСКА в Европе провел и проявил себя на этом уровне. Доказал, что он является одним из топовых мировых вратарей. Игорь всю жизнь провел в ЦСКА, он действительно искренне любит клуб. Он заслужил любовь со стороны болельщиков. И уверен, что он гордится тем, что такие прекрасные годы провел и продолжает проводить здесь, в ЦСКА».

13 декабря на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован пятый эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть пятую серию