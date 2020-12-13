Появилось видео, как Хинкель получил удар в пах от представителя «Сочи»
В интернете появилось видео стычки в подтрибунном помещении после окончания матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России между «Сочи» и «Спартаком» (1:0).
На первых кадрах, которые опубликованы в Telegram-канале «Спартак» КБ Телега», видно, как главный тренер красно-белых Доменико Тедеско пожал руку голкиперу сочинцев Сослана Джанаеву. После этого тренер начал показывать на ногу, намекая на то, что голкипер затягивал время, ссылаясь на повреждение.
Затем появляются кадры эпизода с помощника главного тренера москвичей Андреасом Хинкелем. Судя по движениям Хинкеля, можно предположить, что полузащитник «Сочи» Жоаузинью (он остается за кадром) попытался нанести немцу удар ногой в область паха.
Напомним, позже тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о конфликте с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.
В перерыве Бородин сказал Тедеско: «Ты на нашей территории, веди себя прилично». Тренер вратарей был недоволен постоянными апелляциями наставника «Спартака» к арбитру.
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