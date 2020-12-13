Появилось видео, как Хинкель получил удар в пах от представителя «Сочи»

В интернете появилось видео стычки в подтрибунном помещении после окончания матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России между «Сочи» и «Спартаком» (1:0).

На первых кадрах, которые опубликованы в Telegram-канале «Спартак» КБ Телега», видно, как главный тренер красно-белых Доменико Тедеско пожал руку голкиперу сочинцев Сослана Джанаеву. После этого тренер начал показывать на ногу, намекая на то, что голкипер затягивал время, ссылаясь на повреждение.

12 декабря. Сочи. Диалог Доменико Тедеско и Сослана Джанаева. Фото Telegram-канал «Спартак» КБ Телега».

Затем появляются кадры эпизода с помощника главного тренера москвичей Андреасом Хинкелем. Судя по движениям Хинкеля, можно предположить, что полузащитник «Сочи» Жоаузинью (он остается за кадром) попытался нанести немцу удар ногой в область паха.

12 декабря. Сочи. Эпизод с Андреасом Хинкелем. Фото Telegram-канал «Спартак» КБ Телега».

Напомним, позже тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о конфликте с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

В перерыве Бородин сказал Тедеско: «Ты на нашей территории, веди себя прилично». Тренер вратарей был недоволен постоянными апелляциями наставника «Спартака» к арбитру.

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