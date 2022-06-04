Нобоа — лучший игрок РПЛ сезона-2021/22 по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt назвал полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа лучшим игроком Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22.

Второе место занял вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, третье — полузащитник «Зенита» Клаудиньо.

«После длительных обсуждений было принято решение, что лучшим игроком РПЛ сезона-2021/2022 был выбран Кристиан Нобоа. В 37 лет Кристиан будто проживает вторую молодость, став ключевым и системообразующим футболистом в команде Владимира Федотова», — говорится в сообщении Transfermarkt в соцсетях.

В прошедшем сезоне 37-летний эквадорец забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач в 25 матчах. Вместе с «Сочи» он выиграл серебряные медали РПЛ.