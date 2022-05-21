Хавбек «Спартака» Умяров рассказал о своем состоянии здоровья перед матчем с «Химками»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками». Встреча пройдет сегодня в 17.00 мск в Химках.

— Наиль, какие ожидания от матча?

— Ожидания хорошие.

— Как ваше здоровье?

— Всё супер. Уже восстановился, всё хорошо.

— Будете готовы к БЕТСИТИ Кубку России с «Динамо»?

— Надеюсь, что да, — сказал Умяров «СЭ».

Красно-белые с 38 очками занимают 10-е место в чемпионате России. «Химки» — 13-е с 29 баллами в турнирной таблице.

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29.05.2022 | Спартак — Динамо