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Сегодня, 22:09

Георгий Джикия поделился мнением о поддержке болельщиков

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о поддержке болельщиков во время Winline Зимнего Куба РПЛ. Ранее москвичи обыграли «Сочи» (2:0) и стали победителями турнира.

— Как вам интерактив с болельщиками после игры?

— Супер, мы уже их поблагодарили. Понятное дело, мы были на связи, они весь сбор были с нами, в отеле тоже пересекались. Благодарны, что они так далеко приехали, поддержали нас. С нашей стороны было максимальное взаимодействие с ними, даже удалось сфотографироваться, подготовили небольшие подарочки детям. Все, как всегда, с теплом, с любовью.

— Сегодня стало известно, что «Спартак» выполнил необходимые работы на стадионе и вместимость будет расширена до 40 тысяч. На Кубок, где нет Fan ID, сколько хотелось бы увидеть болельщиков с «Локомотивом»?

— Понятно, что хочется увидеть максимальное количество болельщиков. Учитывая, что на Кубке нет Fan ID, думаю, мы увидим очень много наших болельщиков. Многие ребята, которые не видели, что такое большой стадион, они будут ощущать это, и это будет хорошей мотивацией. Слишком много времени прошло, разные ситуации проходят в мире. Хочется, чтобы побыстрее все нормализовалось и фанаты ходили на матчи.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
0
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Джикия рассказал, не было ли у «Спартака» мыслей не трогать межсезонный трофей
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

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