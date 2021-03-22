Григорян объяснил, в чем уникальность тренера «Сочи» Федотова

Экс-главный тренер «Тамбова» и «СКА-Хабаровска» Александр Григорян в интервью с «СЭ» рассказал, почему считает главного тренера «Сочи» Владимира Федотова одним из самых лучших тренеров в РПЛ.

— Следите ли сейчас за нашим чемпионатом? Есть ли у вас сейчас любимый тренер?

— Для меня всегда Виктор Гончаренко был тренером высокого уровня. Есть еще и Карпин, который сделал огромный скачок как тренер. Кто мог подумать, что после Армавира и Мальорки он состоится? Валерий сейчас — один из самых сильных тренеров в нашей лиге.

— В «Арарате» вы пересекались с Владимиром Федотовым. Удивлены ли его тренерским прогрессом?

— Я его очень уважаю. У американского писателя Кастанеды есть выражение: «Зацепиться за кубический сантиметр шанса». Федотов — тот тренер, которого эта фраза идеально описывает. Он работал в нищете, пытался изо всех сил оставить «Металлург-Кузбасс» в первой лиге. Он очень грамотно воспользовался своим шансом, это выхывает огромное уважение.

— Что можете сказать о его личностных качествах?

— Он сделал себя сам. Не люблю деление команд на топ-клубы, но «Сочи» сейчас идет действительно высоко. У него очень высокий уровень тренерского мастерства.

(Владимир Пушкарев)