Ахметов об уходе из ЦСКА: «К сожалению, этот этап моей карьеры подошел к концу»

Полузащитник Ильзат Ахметов выступил с прощальным посланием после новости о том, что он покидает московский ЦСКА.

«К сожалению, этот этап моей карьеры подошел к концу… Хочу выразить огромную благодарность клубу, который дал мне возможность осуществить свою детскую мечту, сыграть с лучшей и любимой командой мира и дважды их обыграть. За все яркие моменты за эти четыре года! Спасибо команде и всему персоналу за каждый прожитый день вместе! Спасибо болельщикам за крутую поддержку в каждом матче вне зависимости от результата! Всем тем, кто был причастен к клубу и кто старался помочь внести свой вклад в победы команды!

Я всегда старался отдаваться с полной самоотдачей и с огромным желанием, но не всегда все получалось так, как я хотел! Аллах знает лучше! Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. Главное всегда верить, работать и идти до конца к своей мечте! Спасибо за бесценный опыт в этом великом клубе!» — написал Ахметов в социальных сетях.

24-летний игрок покинул команду в связи с истечением срока соглашения.

Он выступал за ЦСКА с 2018 года, провел за красно-синих 104 матча, забил 7 мячей и завоевал в составе армейцев Суперкубок России.