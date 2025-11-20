Полузащитник «Динамо» Гомес: «У команды есть доверие к Гусеву»

Полузащитник «Динамо» Артур Гомес рассказал, что команда доверяет Ролану Гусеву.

«У меня не было возможности пообщаться с тренером [Валерием Карпиным]. Мы провели не так много времени вместе с ним. У меня травма, я восстанавливаюсь. Не было тренировок, выездов. Но он делал многое для клуба и для игроков. Не могу много рассказать. Надеюсь, что у него все получится. Удачи ему.

Безусловно, у команды есть доверие к Гусеву. Он работал с командой, и были очень хорошие результаты. Мы поддерживаем и доверяем Ролану. Понимаем, что результаты будут. Он знает игроков, как и Паршивлюк. Будем продолжать работать. Будем давать результат. То место, где находится «Динамо», — это не то. Мы должны бороться за высокие места».

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Гусев.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ — у команды 17 очков после 15 матчей. В 16-м туре москвичи примут махачкалинское «Динамо». Игра пройдет 23 ноября.