Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:01

Полузащитник «Динамо» Гомес: «У команды есть доверие к Гусеву»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Динамо» Артур Гомес рассказал, что команда доверяет Ролану Гусеву.

«У меня не было возможности пообщаться с тренером [Валерием Карпиным]. Мы провели не так много времени вместе с ним. У меня травма, я восстанавливаюсь. Не было тренировок, выездов. Но он делал многое для клуба и для игроков. Не могу много рассказать. Надеюсь, что у него все получится. Удачи ему.

Безусловно, у команды есть доверие к Гусеву. Он работал с командой, и были очень хорошие результаты. Мы поддерживаем и доверяем Ролану. Понимаем, что результаты будут. Он знает игроков, как и Паршивлюк. Будем продолжать работать. Будем давать результат. То место, где находится «Динамо», — это не то. Мы должны бороться за высокие места».

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Гусев.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ — у команды 17 очков после 15 матчей. В 16-м туре москвичи примут махачкалинское «Динамо». Игра пройдет 23 ноября.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Артур Гомес Лоренсо
Читайте также
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Эксперт рассказал об изменении стратегии шопинга российских покупателей
Появились кадры задержания пытавшегося отравить офицера Минобороны России в ДНР
Politico узнала об ошеломлении Запада из-за нового мирного плана США по Украине
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Артур Гомес — об общении с другими бразильцами из РПЛ: «Когда есть возможность быть вместе — очень рад»
Гладышев: «Не сказал бы, что у Карпина были разногласия с игроками»
Гладышев: «Карпин дал многое — дисциплину, отношение к работе как на поле, так и за его пределами»
Нападающий «Динамо» Гладышев: «Уход Карпина стал неожиданным»
Ролан Гусев: «Динамо» надо идти наверх и все»
Гусев: «Мы очень ждем, что наши болельщики придут нас поддержать и будут постоянно гнать вперед»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гладышев: «Не сказал бы, что у Карпина были разногласия с игроками»

Артур Гомес — об общении с другими бразильцами из РПЛ: «Когда есть возможность быть вместе — очень рад»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
6
 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
7
 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
8
 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
15
 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 6 1 2
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости