Артур Гомес — об общении с другими бразильцами из РПЛ: «Когда есть возможность быть вместе — очень рад»

Полузащитник московского «Динамо» Артур Гомес рассказал о времяпровождении с другими бразильцами из РПЛ.

— Жилой комплекс, где я живу, там живут и другие игроки. В Бразилии есть традиция с семьями и друзьями делать барбекю. Были выходные у всех клубов, и мы так решили. Это очень интересно. Нравится, когда друзья приезжают в гости. Общаемся, хорошая атмосфера. Готовил бразильское блюдо — свинину с фасолью.

Место часто меняется. Иногда у меня, иногда у Рубенса. Был дома у Маркиньоса и Мойзеса. Неважно, что мы из разных клубов. Мы далеко от дома и друзей. Когда есть возможность быть вместе — очень рад. Нравится такая атмосфера.

Сейчас много учу русский, но у меня не так много времени. Я работаю, пока восстанавливаюсь. Каждый день тренировка. Работаю дома — там есть зал. Много новых слов выучил. Русский язык — сложный.

27-летний Гомес играет за «Динамо» с сентября 2024 года. В сезоне-2025/26 у него нет ни одного матча, футболист восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия.