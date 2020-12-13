Погребняк: «Арбитр искал повод оставить «Урал» вдесятером»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк критично оценил работу арбитров в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (2:2). В начале второго тайма Погребняк получил вторую желтую карточку за то, что замахнулся на главного арбитра встречи Алексея Сухого рукой с мячом.

«Очень неприятно было оставить команду в меньшинстве! Но не могу не отметить действий главного арбитра в том злосчастном эпизоде в начале тайма, — сказал Погребняк Sport24. — Мы с соперником вели мужскую борьбу за мяч, может, где-то за гранью фола. Конечно, в порыве эмоций я был не согласен с тем, что в этом эпизоде арбитр показал именно мне карточку, поскольку считаю, что и соперник также действовал где-то за рамками правил.

Самое смешное, что судья, объясняя свое решение удалить меня, сказал, что я якобы бросил в него мяч, хотя я этого естественно не делал! За тридцать лет в футболе ни в кого мячом не бросал никогда! Мне кажется, что арбитр искал повода оставить «Урал» вдесятером и нашел его в том эпизоде.

Но его «веселье» после 90 минут матча закончилось. Не удивлюсь, если он ушел с матча расстроенным. Надеюсь, компетентные органы вынесут свою оценку действиям этого судьи. Я безумно рад, что парни сумели сравнять счет в конце!"