Бывший полузащитник «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой объяснил, почему с недоверием относится к работе главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

— Вы были среди тех, кто скептически воспринял назначение Доменико Тедеско. Если у него сейчас что-то получится, и он затащит «Спартак» в Лигу Европы, поменяете свои взгляды?

— Я остаюсь при своем мнении. «Спартак» с таким составом обязан быть в первой тройке. Тренер выиграл несколько матчей, потом опять начались неудачи. Я даже не знал, кто такой Тедеско. Да, он был в «Шальке». Но там много кто бывает. И должен заметить, что я не критиковал конкретно его, мне был не понятен выбор «Спартака». Считаю, что клуб должен брать человека с бэкграундом. Чтобы хотя бы в футбол играл и чего-то добивался. Для меня, как и для многих, это важный показатель.

— Моуринью тоже не играл в футбол.

— Он для меня не авторитет. Гвардьола — да, Анчелотти — да. Зидан, Конте, Манчини, Симеоне. Они всегда будут выше. Но это мое мнение. У Моуринью много титулов, но с кем он их выиграл? У клубов были такие бюджеты... Помните Гуса Хиддинка: 2008 год выстрелили на чемпионате Европы, все хорошо. Думали, так и будет дальше. Потом голландец ушел. И в других сборных и клубах надолго не задержался. Но такова часть футбольной жизни любого тренера. Она зависит от многих факторов, от того же везения. (Виталий Айрапетов, Мария Маркова)